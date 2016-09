Es handelte sich um Stahlwasserbauarbeiten für das Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance im Wallis, das in zwei Jahren am zweitgrössten Stausee der Schweiz fertiggestellt werden soll. «Der Grundstein für den Konkurs ist damals gelegt worden», so Lütschg. Vorübergehend standen am Jahrhundertbauwerk über 60 Schweisser und Monteure für das Leuggermer Unternehmen im Einsatz.

10 Millionen Franken abgeschrieben

Bei der Übernahme haben die Brüder Lütschg das Leuggermer Unternehmen saniert. Auch Gläubiger hätten auf Forderungen verzichtet. Heute sagt Andreas Lütschg: «Damals gingen wir von einer Million Franken aus, die fehlt. Doch die Zahlen der Buchhaltung haben hinten und vorne nicht gestimmt.» Man habe das nicht bemerkt. «Jetzt müssen wir die Konsequenzen tragen.» Die Firma ist überschuldet. Bis zum Konkurs mussten 10 Millionen Franken abgeschrieben werden, sagt er.

Den Löwenanteil trägt die Firma Fäh. Auch Banken, Lieferanten und andere Gläubiger hätten Verluste hinnehmen müssen. Die Augustlöhne seien gezahlt worden, ebenso die Sozialleistungen. Verwaltungsratspräsident Werner Marti ergänzt: «Es ist unser Anliegen, dass wir damit Arbeitsplätze erhalten und laufende Aufträge fertig führen können.» Marti, während 16 Jahren Glarner SP-Nationalrat und ehemaliger Preisüberwacher, ist selbst weder an der einen noch der anderen Firma beteiligt.

Neuanfang am selben Standort

Die Auffanggesellschaft soll am selben Standort in Leuggern gegründet werden. «Wir möchten möglichst schnell starten», sagt Lütschg. Wann dies Fall sein kann, sei noch unklar. Als Nächstes muss sich nun das Konkursamt einen Überblick verschaffen. «Wir werden mit den Verwaltungsräten zusammensitzen und den Sachverhalt prüfen», sagt Konkursverwalter Roland Laube. Hans Erne war bis zuletzt Verwaltungsrat des Traditionsunternehmens und operativ in der Akquisition von Aufträgen tätig. Dass er auch für die Auffanggesellschaft tätig sein werde, ist offen, sagt Andreas Lütschg.