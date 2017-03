Grundsätzlich darf die Schulpflege in einem solchen Fall Lohnkürzungen vornehmen. Dies bestätigte das kantonale Bildungsdepartement schon im Vorfeld des 8. Novembers. «Es gibt kein Streikverbot für Lehrpersonen», sagte Simone Strub, Leiterin Kommunikation. Aber Strub hielt damals auch fest: «Für die Dauer eines Streiks besteht für den Arbeitgeber keine Lohnzahlungspflicht.» Gleichzeitig riet das Bildungsdepartement den Schulbehörden auch, man solle Vernunft walten lassen und die ausgefallenen Lektionen im Rahmen der Jahresarbeitszeit kompensieren.

Kompensation verweigert

Was ist da in Döttingen passiert? Die Nachfrage bei Claudia Simon, der Schulpflegepräsidentin von Döttingen ergibt, dass der Lohnabzug nicht aus heiterem Himmel passierte, sondern eine Vorgeschichte hat, die bis in die Zeit vor der Kundgebung zurückreicht: «Die Schulpflege hat es ausdrücklich begrüsst, dass auch Lehrpersonen von unserer Schule an der Kundgebung teilnehmen», sagt Simon. Aber man habe von Anfang an klar kommuniziert, dass die ausgefallene Unterrichtszeit kompensiert werden müsse. Doch nach der Kundgebung hätten viele Lehrpersonen von der Kompensation nichts mehr wissen wollen. Der auch an einem Dienstag als Kompensation geplante Adventsnachmittag habe deshalb nicht stattfinden können.

«Viele Lehrpersonen wollten einfach nicht mitmachen», erklärt Simon. «Der Schulpflege blieb deshalb gar keine andere Wahl als der Lohnabzug für die verpassten Lektionen», sagt die Präsidentin. Man habe sich dabei konsequent an die Vorgaben des Bildungsdepartements gehalten. Diese Massnahme kam erwartungsgemäss bei den Betroffenen überhaupt nicht gut an und das Verhältnis zwischen Schulpflege und Lehrpersonen sei dadurch belastet worden, sagt Claudia Simon. Es habe ein Gespräch am runden Tisch mit einem externen Moderator gebraucht, um die Angelegenheit endlich abschliessen zu können. Höchst erstaunt zeigt sich Simon über den Umstand, dass der Lehrerverband nun seinen Mitgliedern den abgezogenen Lohn zurückerstatten wird.