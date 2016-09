Bei einem Amateur-Radrennen kam es am 14. Juni 2014 an den Gippinger Radsporttagen zu einen tödlichen Unfall. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach Anklage wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung gegen den mittlerweile 52-jährigen Unfallverursacher, teilt die Staatsanwaltschaft Aargau am Montag mit.

Der 52-Jährige habe laut Staatsanwaltschaft in der zweitletzten Runde in der Abfahrt in einem Waldstück Richtung Böttstein bei einem Überholmanöver den Spitzenfahrer des Rennens touchiert, worauf dieser stürzte.

Die nachfolgenden drei Fahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren in das Rennrad des Gestürzten, wobei sie ebenfalls zu Fall kamen und in eine angrenzende Wiese schlitterten. Einer der Fahrer erlitt dabei ein stumpfes Schädel-Hirn-Trauma. Noch am selben Abend starb der 37-jährige Radfahrer an den Folgen seiner Verletzung.