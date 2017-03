Die Döttinger Birchmeier Bau AG will in der Klingnauer Geländekammer Hard/Härdli Kies abbauen. Die Ortsbürgergemeinde als Landbesitzerin hat im Herbst 2015 dem Abbau auf 19 Hektaren zu einem Preis von 5 Franken pro Kubikmeter zugestimmt. Auf Grundlage einer ersten groben Schätzung war damals von 4 Millionen Kubikmetern Kies die Rede – was 20 Millionen Franken in die Kasse der Ortsbürger spülen würde.

Voraussetzung für den Kiesabbau ist eine Anpassung des kantonalen Richtplans. Dafür hat der Regierungsrat am letzten Freitag die Botschaft an den Grossen Rat überwiesen (das Badener Tagblatt berichtete). Dieser wird auf dessen Grundlage über das Geschäft demnächst befinden.

So weit, so gut. In der Regierungs-Botschaft finden sich nun allerdings ganz andere Zahlen. Laut den Angaben auf einer Karte wolle die Firma Birchmeier in mindestens 25 Jahren «nur» 2,5 Millionen Kubikmeter abbauen. Und das auf der gesamten Geländekammer, deren 19 Fläche 19 Hektaren betragte. Das würde also bloss 12,5 Millionen Franken für die Ortsbürger bedeuten. Kann das wirklich stimmen?

Recherchen der Aargauer Zeitung zeigen: Nein. Die Zahlen sind falsch. Die ganze Geländekammer Hard/Härdli hat eine Fläche von 35,5 Hektaren. Und: Im Planungsbericht, den die Gemeinde Klingnau mit der Baufirma Birchmeier erstellt und dem zuständigen Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) eingereicht hat, ist für rund 50 Jahre ein Abbauvolumen von über 4,9 Millionen Kubikmetern vorgesehen. Diese Angaben fanden sich auch in den Unterlagen, die im Mitwirkungsverfahren öffentlich auflagen.

Bernhard Fischer, stellvertretender Leiter der Abteilung Raumentwicklung, räumt den Fehler unumwunden ein. «Irrtümlicherweise wurden die eingereichten und öffentlich aufgelegten Planungsunterlagen in der Botschaft falsch zitiert», sagt er. Offenbar handelt es sich um einen redaktionellen Fehler. Die Zahlen zur ersten Abbauetappe auf jenen 19 Hektaren wurden vom einen Dokument auf das andere falsch übertragen und der gesamten Fläche der Geländekammer zugewiesen.

Fischer hebt hervor, dass sich «der Irrtum ausschliesslich auf die Wiedergabe der richtigen Angaben in der Botschaft am Schluss des Verfahrens» beschränke. «Die planerische Beurteilung durch die kantonalen Fachstellen sei aufgrund des eingereichten Planungsberichtes der Initianten erfolgt.

Das Projekt, das Richtplan-Verfahren und die Beurteilung seien nicht in Frage gestellt, unterstreicht Fischer. Der Fehler soll nun ausgebügelt werden. «Das Departement unterbreitet der Kommission BVU und dem Grossen Rat eine entsprechende Korrigenda», fügt er an. «Nach derzeitigem Stand» sei weder mit einer Verzögerung noch mit Folgekosten zu rechnen.

Auf Anfrage reagierte Markus Birchmeier, der Inhaber der gleichnamigen Baufirma, überrascht über die falschen Zahlen in der Botschaft an den Grossen Rat. "Auf das Projekt hat der Fehler keinen Einfluss", sagt er einen Tag später, nachdem er sich erkundigt hat und weiss, dass die falschen Zahlen ohne Folgen bleiben. In den nächsten Wochen wird der Grosse Rat über die Richtplan-Änderung entscheiden. Birchmeier ist optimistisch. Aufgrund der Stellungnahmen der Parteien darf man annehmen, dass ihr eine Ratsmehrheit zustimmen wird.

Ein Grossteil vom Kies in der Geländekammer soll, wie im Planungsbericht von Gemeinde und Baufirma steht, in zwei Etappen abgebaut werden. Im ersten Gebiet sollen es 2,52 Millionen Kubikmeter sein. Im zweiten Gebiet 2,39 Millionen Kubikmeter auf einer Fläche von 10,9 Hektaren für die folgenden 24 Jahre. Die Abbaumenge ist davon abhängig, bis in welche Tiefe jeweils Kies vorhanden ist. Die erste Fläche soll im Richtplan unter «Festsetzung», die zweite unter «Vororientierung» erfasst werden. Für die zweite Etappe wird ein neuer Vertrag mit den Klingnauer Ortsbürgern als Landbesitzern nötig sein. Denkbar ist sogar eine dritte Etappe auf einer Restfläche von 5,6 Hektaren.