Das Gericht urteilte, die Gemeinde hätte der Alho den Zuschlag nicht geben dürfen. Es handle sich um einen Stahlfertigbau, der «lediglich aussen mit Holz verkleidet wird» und «klarerweise nicht den Vorgaben der Ausschreibung entspricht». Das sei also eine klassische Unternehmervariante, die nicht zusätzlich zu einem Grundangebot eingereicht worden sei.

Die Erne AG bemängelte in der Beschwerde zudem die Bewertung des Zuschlagskriteriums «Einhaltung der Termine». In der Ausschreibung gab die Gemeinde die Fertigstellung bis zum 5. August vor. Per E-Mail vom 20. April teilte sie dann aber den Anbietern mit, dass die Übergabe des fertigen Baus neu am 7. Oktober erfolgen sollte. Also erst während der Herbstferien.

Was war der Grund für dieses E-Mail? «Nachdem uns nur ein Anbieter eine Offerte für die Fertigstellung per Anfang Schuljahr in Aussicht gestellt hatte, wollten wir als Alternative Mitbewerbern die Gelegenheit für ein Angebot zum späteren Termin bieten», sagt Ammann Oliver Brun. «Um den Wünschen der Schule gerecht zu werden, erfolgte der Zuschlag dann an den Anbieter mit der Terminzusage per Anfang Schuljahr. Die Alho war der einzige Anbieter, der den Bau bis dahin hätte fertigstellen können.»

Deshalb erhielt die Firma dann auch das Maximum von 100 Punkten, die Erne AG nur 60. Die Gemeinde rechtfertigte den Abzug von 40 Punkten mit dem zwei Monate späteren Abgabetermin. Nebst der Einhaltung der Termine nannte die Gemeinde den Preis (Gewichtung: 60 Prozent) sowie die Qualifikation mit Eignung, Leistungsfähigkeit und Referenzen sowie die Einhaltung der Termine (Gewichtung: je 20 Prozent) als Zuschlagskriterien.