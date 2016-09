Nach dem Rücktritt von Vizeammann Meinrad Moser wählt Bad Zurzach am 25. September ein neues Gemeinderatsmitglied. Mit Uwe Fiedermann und Lovey Wymann stellen sich gleich zwei Personen der Wahl. Die Stimmbevölkerung hat so eine Wahl – was längst nicht mehr selbstverständlich ist im Kanton Aargau.

Doch der FDP-Ortspartei sind die beiden parteilosen Kandidaten nicht gut genug. Denn Moser hatte das Ressort Bau unter sich. Dieses würde zwar womöglich Ammann Reto S. Fuchs übernehmen, dafür aber das Finanzressort abgeben. "Uwe Fiedermann und Lovey Wymann bringen die entsprechende Fachkompetenz im Bau nicht mit, ebenso nicht in den Finanzen", schreibt die Partei in einer Mitteilung.