Mysteriös ist nach wie vor, wie die Goldbarren an den Fundort kamen – und wem sie gehören. Wenn der Besitzer bis zum zum Ablauf der fünfjährigen Frist am 28. Juni 2017 nicht feststeht, gehe das Gold an die Einwohnergemeinde, führt Gemeindeschreiber Rolf Walker aus. Der Gemeinderat hat den Sachverhalt von einem Anwaltsbüro juristisch abklären lassen. Springender Punkt sei, dass die Finder in dienstlicher Funktion als Gemeindeangestellte auf das Gold stiessen. Deshalb gelte der Arbeitgeber als Finder, sagt Walker. Wofür die Gemeinde den möglichen Verkaufserlös einsetzen würde, stehe «noch nicht fest».

Dagegen habe der Gemeinderat bereits beschlossen, den beiden Findern einen «angemessenen Finderlohn», der ihnen von Gesetzes wegen zusteht, auszuzahlen. Als Faustregel gelten 10 Prozent des Verkaufserlöses. Zurzeit würde dieser rund 105 000 Franken, der Finderlohn pro Person über 5000 Franken betragen. Beim Fund vor fünf Jahren hatte das Gold noch einen Wert von 120 000 Franken.