Wehren sich Bürger von Aargauer Gemeinden gegen eine Asylunterkunft, so ist in der Regel der Kanton Aargau oder Sozialdirektorin Susanne Hochuli die Zielscheibe ihres Ärgers und Widerstands. Nicht so in diesem Fall: Die fünf Kaiserstuhler der "IG Asylbewerberzentrum NEIN!" haben Mitte August eine Petition lanciert, um sich gegen die Pläne des Stadtrats zu wehren. Das berichtet die Lokalzeitung "Die Botschaft".

Der Kaiserstuhler Stadtrat hat nämlich vor, das Schulhaus Blölebaden, in dem sich einst eine Bezirksschule befand und das nun leer steht, dem Kanton als Asylunterkunft zu vermieten. Es würde Platz bieten für 100 Personen. Einziehen sollen alleinstehende Männer.

Fünf Jahre soll das Schulhaus als Asylunterkunft genutzt werden. Der Stadtrat der mit 32 Hektaren kleinsten Aargauer Gemeinde verfolgt zwei Ziele damit. Erstens dank den Mieteinnahmen die Finanzen aufbessern. Zweitens Zeit für die Planung gewinnen, um aus dem Schulareal ein Wohngebiet zu realisieren.