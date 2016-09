Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen kurz nach halb sieben Uhr, teilt die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mit.

Ein 55-jähriger Autofahrer aus dem Kanton Bern war in Menziken auf der Hauptstrasse von Rickenbach her kommend unterwegs. Als er in die Brunnenrainstrasse abbiegen wollte, kollidierte er mit einem entgegenkommenden Töff.