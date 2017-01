Thema auf dem Horben

Es ist nicht das erste Mal, dass man im Kanton Aargau über den Einsatz von Schneekanonen nachdenkt. Im Winter 2005/2006 führte Landwirt Alois Waser, der Betreiber des Horben-

Skilifts, einen Kunstschnee-Produktionsversuch auf dem Freiämter Hausberg durch. Mithilfe einer kleinen Anlage der Firma Bächler aus Auw wurde damals auf 800 Metern über Meer erfolgreich Kunstschnee hergestellt.

Der lokale Skiliftbetreiber stellte danach in der Öffentlichkeit Überlegungen zum Kauf von drei sogenannten Schneelanzen an. Das Projekt wurde aber auf Eis gelegt, weil es massive Proteste aus dem grünen Lager gab. Zwei Jahre später versuchte Alois Waser einen Investor für die kleine Beschneiungsanlage – die rund 300 000 Franken kosten sollte – zu finden. Da er keinen Geldgeber fand, wurde das Projekt zum zweiten Mal auf Eis gelegt und seither nicht wieder aufgenommen.

Übrigens: Obwohl in den letzten Tagen auch im Aargau ein paar Zentimeter Schnee gefallen sind, sind die Loipen in Wiliberg geschlossen, der Skilift auf dem Horben steht still. Die Betreiber der Skilifte auf dem Rotberg in Villigen und in Wegenstetten im Fricktal entscheiden heute, ob sie ihre Anlagen am Wochenende in Betrieb nehmen.