Über drei Produktionsstandorte in Reinach, Menziken und Ranshofen (Österreich) verfügt die Alu Menziken derzeit. Nun soll ein vierter in Satu Mare in Rumänien dazukommen. Das teilt der Schweizer Metallverarbeiter mit Sitz in Reinach mit.

Die Alu Menziken investiert 50 Millionen Euro für ein "hochmodernes Presswerk mit zwei Extrusionspressen und einer Giesserei für Aluminium", schreibt das Unternehmen.

Ende 2018 soll das Werk in Betrieb gehen. In einer ersten Phase werden 250 Arbeitsplätze geschaffen. Es ergänze die bestehenden Werke ideal.

Verbaut wird auf einem 7-Hektaren-Grundstück eine Fläche von 20'000 Quadratmetern. Das entspricht rund drei Fussballfeldern.