Am Donnerstagmorgen, kurz nach vier Uhr, bemerkte ein Lastwagenchauffeur den Brand an der Sägestrasse in Lenzburg. Betroffen war das Wisa Gloria-Gelände.

Als die aufgebotene Feuerwehr eintraf, brannte eine Lagerhalle bereits lichterloh, so die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung. Die Flammen griffen schnell auf die angrenzenden Gebäude über – diese waren mehrheitlich aus Holz gebaut.