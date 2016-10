Büchli ist einer der Geschädigten des verheerenden Brandes. Das Feuer hatte dort Eigentum von sechs Mietern und mehreren Untermietern zerstört. Diese hatten in den Hallen unter anderem Wohnwagen und andere Fahrzeuge eingelagert. Der Sachschaden der Mieter beläuft sich auf rund 500 000 Franken. Der Schaden an den Hallen wird auf 2 Millionen geschätzt. Damit hat das Feuer einen Gesamtschaden von rund 2,5 Millionen Franken verursacht. Die Brandursache ist nach wie vor unklar, die Ermittlungen sind laut Kantonspolizei wegen der enormen Zerstörung schwierig.

«Das ist ein harter Schlag»

Jakob Büchli war auf dem Areal Untermieter und hatte auf 250 Quadratmetern Material im Wert von 40 000 bis 50 000 Franken untergebracht. Material, das seine Gartenbaufirma Shelter in Staufen täglich braucht. Die Versicherung wird kaum für den Schaden aufkommen, die Hallen waren offen. «Das ist ein harter Schlag für uns», sagt Jakob Büchli bei einem Augenschein auf dem Brandplatz. «Wir müssen nun schauen, wie es weiter geht.»

Der Brand ist auch deshalb einschneidend, weil Büchlis Gartenbaufirma eine Non-Profit-Firma ist. Jakob Büchli beschäftigt Arbeitslose, Ausgesteuerte und Asylbewerber mit Arbeitsbewilligung. Nach 17 Jahren Missionsarbeit in Bolivien hatte er für diesen Zweck 2006 die Firma Shelter gegründet, zu Deutsch Zuflucht. Bei Shelter wird am Schluss des Monats geteilt, was als Gewinn in der Kasse liegt. Derzeit profitieren vor allem Asylbewerber aus Afrika davon.