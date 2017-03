Am Freitagabend fanden Passanten im Niederdorf eine leblose Person auf der Strasse. Beim Mann handelte es sich um einen berühmten Schweizer Bodybuilder. Wie Recherchen von «Tele M1» zeigen, ist Sandro H. in Hallwil aufgewachsen. Dort ist die Trauer um den Verstorbenen gross.

«Ich konnte es fast nicht glauben», sagt Erich Zwahlen, ehemaliger Primarlehrer von Sandro H., tief betroffen. «Es macht einen einfach nur traurig, wenn man sieht, dass es so einen lieben Menschen – wie ich ihn von früher kannte – plötzlich nicht mehr gibt.»

Wie Sandro H. im Milieu gelandet ist, kann sich Zwahlen nicht erklären. Genauso wenig sein Interesse am Bodybuilding und den angeblichen Kokain-Konsum. Ein unscheinbarer Schüler sei er gewesen, immer sehr schweigsam. «Er gehörte zu den zehn ruhigsten Schüler, die ich je gehabt habe», so Zwahlen. Dennoch sei er in der Klasse gut sozialisiert gewesen.