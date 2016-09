Die Überschwemmungen im Frühling bleiben auch in andern betroffenen Gemeinden nicht ohne Folgen. Man habe eine Bestandesaufnahme in Auftrag gegeben, heisst es aus Othmarsingen. Nachdem das Dorf Anfang Juni bei den starken Regenfällen in Mitleidenschaft gezogen worden war, hatte man sich beim zweiten heftigen Gewitter frühzeitig mit Hochwassersperren vor weiteren Überschwemmungen geschützt. Nun wolle man zuerst die Ergebnisse der Analyse abwarten, bevor über weitere Schritte nachgedacht werden soll. In Niederlenz habe man bezüglich Hochwasser keinen Handlungsbedarf, sagt Gemeinderat Thomas Hofstetter auf Anfrage. Auch in Hendschiken sind keine grösseren Massnahmen gegen künftige Hochwasser geplant. Zwei neuralgische Stellen habe man geortet, erklärt Gemeindeammann Daniel Lüem. Diese sollen in Zukunft bei angekündigten schweren Regenfällen mit zusätzlichen Sandsäcken noch besser geschützt werden. Dazu habe man weitere Sandsäcke bereitgestellt, die nun im Umfeld der beiden Stellen deponiert werden. (str)