Seit im vorletzten Jahrhundert, genau im Jahr 1880, erstmals der Name «Seerose» für die Pintwirtschaft am Meisterschwander Hallwilerseeufer verwendet wurde, ist viel passiert. In den letzten Jahren wurde das Traditionslokal sukzessive ausgebaut und so umfasst der neu «Seerose Resort & Spa» genannte Komplex seit dem letzten Ausbauschritt im Jahr 2013 neben weiteren Anlagen je drei Hoteltrakte und Restaurants.

Das neueste Baugesuch, das bis zum 17. Oktober aufliegt, betrifft jedoch keine weitere Expansion, sondern zielt eher in die Vergangenheit: Mit «Beschriftung und Beleuchtung Restaurant Cocon mit Metallbuchstaben; seit über 10 Jahre bestehende Aussenbeleuchtung Seerose Classic» ist das «Bauobjekt» im offiziellen Publikationsorgan der Gemeinde umschrieben.

«Eine mühsame Geschichte»

Bei aller Skurrilität sei das Ganze «eine mühsame Geschichte», sagt Hotelier Felix Suhner zur az. Im Rahmen der Baubewilligung für den neuesten Hoteltrakt, Cocon, sei es zu einem Augenschein der Seeuferschutzkommission (SUK) gekommen. Diese Organisation berät den Kanton bei der Umsetzung des Hallwilerseeschutzdekrets. Dabei sei festgehalten worden, dass es für die Beschriftung später ein separates Baugesuch brauche.

Inzwischen ist das «Seerose Resort & Spa» gegen den Innenhof und auch an der Ostfassade Richtung Zufahrt gross und deutlich angeschrieben. Mit den entsprechenden Baubewilligungen. Doch inzwischen fielen der SUK weitere Ungereimtheiten auf, die zum aktuellen Baugesuch geführt haben.

Eine 4-Watt-Leuchte

Die Beschriftung des Restaurant Cocon – gemäss Suhner «elf Zentimeter hoch und von einer 4-Watt-LED-Leuchte von oben nach unten angestrahlt» – verfüge über keine explizite Bewilligung.

Ebenso die nach unten gerichteten Scheinwerfer auf dem ältesten Gebäude, dem «Seerose Classic». Diese sind seit über zehn Jahren in Betrieb und erhellen lediglich die dunklen Biberschwanzziegel ein wenig. Er habe während der ganzen Zeit nie eine Rückmeldung aus der Bevölkerung bekommen, so der Hotelier. Und einen Zusammenhang mit den immer aktiveren Kämpfern gegen die zunehmende Lichtverschmutzung sieht Suhner auch nicht.