Die 25-jährige Velofahrerin aus dem Bezirk Lenzburg, welche am 12. Dezember 2016 in Lenzburg verunfallte, erlag am Sonntagnachmittag im Spital ihren Verletzungen.

Die Autolenkerin, in einem VW Golf, fuhr von der Bahnhofsstrasse in den Kreisel hinein. Ihr Ziel war Fahrtrichtung Lenzburger Bahnhof, wie die Kapo Aargau in der Medienmitteilung vom 12. Dezember schrieb.

Im Kreisel übersah sie jedoch die 25-jährige Velofahrerin, die bereits zuvor eingebogen war. Der VW kollidierte danach frontal mit der korrekt fahrenden Velolenkerin. Diese stürzte nach der Kollision zu Boden.

Die Strafuntersuchung der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau soll nun die Unfallursache klären.