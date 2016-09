Auch Schlatter findet den Drehort in Lenzburg in vielerlei Hinsicht optimal. Im Lokal, wo früher jahrzehntelang Kolonialwaren und Weine verkauft wurden, später Gemüse, bevor Dienstleistungsanbieter einzogen, stimmt für den Schauspieler das Ambiente. Zudem sei der «Arbeitsweg» optimal. «Lenzburg ist in guter Distanz zu Zürich. Ich kann jeden Abend heimkehren und mich so gut erholen.»

Zehn Filmminuten

Auch Schlatter lobt den Filmpartner. «Die Zusammenarbeit mit Bendrit ist erfrischend.» Und wie fühlt es sich an, wenn ihm der Schauspieler-Neuling als Coiffeur-Meister Kushtrim mit dem Rasiermesser vor der Nase herumfuchtelt?

Schlatter lacht und sagt: «Keine Sorge, die scharfen Klingen wurden herausgenommen.» Was aktuell in vier Tagen gedreht wird, dürfte sich in der fertigen Komödie «Flitzer» etwa in zehn Spielminuten niederschlagen, wenn sie in die Kinosäle kommt.