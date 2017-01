Schätzarbeiten im Gang

Noch nicht abgeschlossen sind die Arbeiten der Gebäudeversicherung. Die Schätzarbeiten vor Ort laufen. Derzeit sind die Experten Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) dabei, die beschädigten Lagerhallen genau unter die Lupe zu nehmen. Was ist verbrannt? Was ist noch intakt? In welchem Zustand sind Böden, Wände und so weiter? Die Schätzungsarbeiten sollten gegen Ende Januar abgeschlossen werden können.

Dieser Fall ist auch für die AGV keine einfache Angelegenheit, eine Arbeit, die sich sehr aufwendig gestalte, heisst es bei der Versicherung auf Anfrage. Bereits jetzt steht jedoch fest, dass von den sieben betroffenen Gebäuden fünf so schwer beschädigt sind, dass praktisch von einem Totalschaden gesprochen werden kann.

Sobald alle Ermittlungen abgeschlossen sind, werden die Aufräumarbeiten an die Hand genommen, erklärt Eigentümer Philipp Häggi. Der Auftrag für die Beseitigung der Trümmer soll dann umgehend erteilt werden.