Wer in den Regierungsrat will, muss konsensfähig sein, lösungsorientierte Sach-politik betreiben, Kompromisse schliessen und nach aussen vertreten können – das sagten Urs Hofmann (SP), Stephan Attiger (FDP), Alex Hürzeler (SVP) und Markus Dieth (CVP) im Regierungsratstalk bei Tele M1. Deutlich weniger harmonisch als das Gespräch der vier Gewählten dürfte die Entscheidung um den freien fünften Sitz in der Regierung verlaufen. Am 27. November kommt es mit grosser Wahrscheinlichkeit zu einem Frauen-Duell: Franziska Roth (SVP) und Yvonne Feri (SP) dürften die Nachfolge der abtretenden Susanne Hochuli (Grüne) unter sich ausmachen.

Roth, die im ersten Wahlgang deutlich unter dem absoluten Mehr blieb, jedoch 471 Stimmen mehr erzielte als Feri, gibt sich noch bedeckt. «Ich stehe zur Verfügung, über eine Kandidatur im zweiten Wahlgang entscheidet aber der Parteitag.» Sie sei erfreut über ihr Abschneiden, entgegen manchen Prognosen und Umfragen habe ihr Resultat gezeigt, «dass ich die Voraussetzungen für ein Regierungsamt mitbringe». Ob für eine Kandidatur die Unterstützung der anderen bürgerlichen Parteien nötig sei, lässt Roth offen.

SVP tritt mit Roth nochmals an

SVP-Präsident Thomas Burgherr wird deutlicher: «Wir werden nochmals mit Franziska Roth antreten.» Ob sich für den zweiten Wahlgang doch noch ein bürgerlicher Schulterschluss ergibt, den sich die SVP seit langem wünscht, ist jedoch offen. FDP-Präsident Matthias Jauslin ist nicht sicher, «ob Franziska Roth über die eigene Partei hinaus zulegen kann». Die Folge dieser Einschätzung: Die FDP lässt die Idee einer eigenen Kandidatur für den zweiten Wahlgang noch nicht fallen.

Das sagen die Parteipräsidenten zur Taktik im zweiten Wahlgang: