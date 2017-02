An der Vernissage am 26. Januar 2018 wird dem Künstler im Aargauer Kunsthaus dann auch der Preis übergeben.

Eisenring untersucht in seinen Papierarbeiten das narrative Potential von bildnerischen Medien wie Druckgrafik, Zeichnung, Skulptur oder Installation, wie das Aargauer Kunsthaus in seinem Communiqué vom Dienstag mitteilte.

Der Künstler greife dabei auf bestehende Erzählstränge aus Film, Literatur, Comic oder Kinderbüchern zurück und verwebe sie mit neuen fiktionalen und visuellen Erzählungen. "Resultat sind collageartige Bildfindungen, in denen bekannte und weniger bekannte Bildzitate aufscheinen und sich Figuren, Formen und Landschaften überlagern."

Cédric Eisenring wurde 1983 in Basel geboren, lebt und arbeitet heute aber in Zürich. Er studierte an der Zürcher Hochschule der Künste Bildende Kunst und Fotografie.

Der Manor Kunstpreis gilt als einer der wichtigsten Förderpreise des zeitgenössischen Kunstschaffens in der Schweiz. Eine Fachjury vergibt ihn jährlich in sechs Schweizer Städten.