Vier Jahre später dann hat sie es allen gezeigt, die sie bis dahin womöglich noch immer unterschätzt hatten: Die SP verlor bei den Nationalratswahlen 2015 einen Sitz, das Nachsehen hatten aber nicht die «Neuen» Yvonne Feri oder Cédric Wermuth, sondern Max Chopard.

Den nötigen langen Schnauf hat Yvonne Feri im wahrsten Sinn des Wortes. Aargau Marathon im Mai, vor zwei Wochen der Charity Run am Powerman in Zofingen, nächstes Wochenende Greifenseelauf und eine Woche vor den Wahlen im Oktober Hallwilerseelauf – Schlussspurt quasi.

Die SP-Kandidatin läuft und läuft und läuft. Als engagierte Läuferin liebe sie Herausforderungen und setze sich immer wieder neue Ziele, sagt Feri über Feri. Schon deshalb habe sie die Kandidatur für den Regierungsrat gereizt: «Sportliche Leistungen brauchen Ausdauer und Disziplin – beides Eigenschaften, die mir auch in der Politik zugutekommen.»

Feri politisiert linker als Wermuth

Und nun also Zieleinlauf am 23. Oktober beim Regierungsgebäude am Aargauerplatz in Aarau? Dummerweise musste sich Feri Zusatzgewicht in den Rucksack packen lassen, bevor sich überhaupt die Frage stellte, ob sie ins Rennen um einen Sitz in der Aargauer Regierung steigen soll.

Eine Auswertung des Abstimmungsverhaltens sämtlicher Parlamentarierinnen und Parlamentarier seit Beginn der neuen Legislaturperiode Ende 2015 ergab: Es gibt weniger als eine Handvoll Nationalrätinnen und Nationalräte unter der Bundeskuppel, die noch konsequenter links politisieren als Yvonne Feri. Cédric Wermuth, bei den Bürgerlichen als Enfant terrible verschrien, gehört übrigens nicht dazu.