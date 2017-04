Eine Kapellbrücke oder einen Rheinfall gibt es im Aargau nicht. Auch kein Matterhorn und keine Lauberhornabfahrt. «Natürlich», sagt Schweiz-Tourismus-Direktor Jürg Schmid im Interview, «der Aargau wird nie eine Topdestination wie Graubünden, das Wallis oder das Tessin sein. Da dürfen wir uns keine Illusionen machen.»

Stellt sich also die Frage: Muss man trotzdem versuchen, den Japaner oder Chinesen in den Aargau zu locken? Oder anders gefragt: Braucht es im Aargau überhaupt einen Tourismus? Beantwortet wurde sie diese Woche am Aargauer Tourismusgipfel im Trafo Baden.