Die Versorgung der Zürcher Spitäler mit Blut sei derzeit nur noch knapp sichergestellt, warnte der Zürcher Blutspendedienst diese Woche und rief die Bevölkerung dringend zum Spenden auf. Ganz so dramatisch wie im Nachbarkanton präsentiert sich die Lage im Aargau zwar nicht, doch die eingelagerten Blutbestände sind ebenfalls tief.

Jörg-Peter Sigle, Chefarzt und Direktor der Blutspende Aargau-Solothurn, sagt auf Anfrage: «In den Wintermonaten wurde bislang deutlich weniger Blut gespendet als in den Vorjahren.» Waren es sonst von November bis Januar durchschnittlich 5000 Spenden, sind es dieses Jahr in der gleichen Periode erst 4300. Der Hauptgrund: «Wir spüren die Grippewelle.» Die Rechnung ist einfach, je mehr Leute krank sind, desto mehr potenzielle Spender fallen aus. Sigle rechnet damit, dass die angespannte Lage noch drei bis vier Wochen anhalten wird. Dennoch versichert er: «Die Blutversorgung können wir sicherstellen.»

Zurzeit sind bei der Blutspende Aargau-Solothurn 400 Blutkonserven am Lager. Ein tiefer Wert, wie Jörg-Peter Sigle sagt. «Damit bewegen wir uns an der unteren Grenze. Wir hätten gerne 550 Konserven.»

Regionen helfen aus

Der Blutmangel in Zürich könnte auch Auswirkungen auf den Aargau haben, die Regionen helfen im Bedarfsfall untereinander mit Blutbeuteln aus, das System ist national organisiert. Allerdings relativiert Jörg-Peter Sigle die Möglichkeiten eines kleinen Blutspendezentrums wie das der Kantone Aargau und Solothurn, das halb so gross wie jenes in Zürich ist. «Auszuhelfen ist für uns aktuell schwierig.»

Mit dem Phänomen der knappen Lagerbestände sieht man sich im Aargau seit rund drei Jahren konfrontiert. Weil Blut in der Medizin gezielter eingesetzt werde als früher, sei mit dem Bedarf auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit gesunken. Das sei gefährlich, warnt Sigle. «Blutspenden sind nach wie vor von grosser Bedeutung.»