Die Mutter erhielt eine bedingte Geldstrafe von 70 Tagessätzen sowie einer Busse von 600 Franken. Der Strafbefehl ist rechtskräftig, wie die Oberstaatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung schreibt.

Kris V. (22) hatte 2009 ein Tötungsdelikt begangen und wurde wegen Mord verurteilt. Später kam er zur fürsorgerischen Unterbringung in die Psychiatrische Klinik in Königsfelden/Windisch. In der Nacht auf den 28. Mai 2016 konnte er aus der geschlossenen Abteilung der Psychiatrischen Klinik fliehen. Dabei durchtrennte er am Balkon ein Sicherheitsnetz. Wenige Tage später wurde er im süddeutschen Raum verhaftet und an die Schweiz ausgeliefert.