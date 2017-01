Es waren zwei brutale Gewalttaten, die sich in Berlin ereigneten, aber weit über die deutsche Hauptstadt hinaus schockierten. In der Weihnachtsnacht zündeten sieben Jugendliche aus Syrien und Libyen die Kleider eines schlafenden Obdachlosen in einer U-Bahn-Station an. Passanten griffen zum Glück schnell ein, löschten das Feuer und retteten dem Mann das Leben. Kurz zuvor war der erste Fall publik geworden: Ein junger Bulgare hatte eine Frau die Treppe einer U-Bahn-Station hinuntergestossen, sie verletzte sich schwer.

In beiden Fällen wurden die Männer von Überwachungskameras gefilmt, die Videoaufnahmen trugen massgeblich dazu bei, dass die Polizei die Täter verhaften konnte. «Glücklicherweise sind solche Delikte bei uns momentan kein Thema», sagt Roland Pfister, Sprecher der Kantonspolizei Aargau. Doch auch hier sind Videokameras an Bahnhöfen, bei Tankstellen, über Bankomaten, oder in Zügen und Bussen installiert.

Schweizweit hat die SBB rund 12 000 Kameras in Zügen installiert und rund 1600 in Bahnhöfen. Wie viele Stationen im Aargau mit Videoüberwachung ausgestattet sind, kann Mediensprecher Daniele Pallecchi nicht sagen. Er hält allerdings fest: «Im Regionalverkehr mit SBB-Kompositionen sind sämtliche Züge videoüberwacht.» Videomaterial geben die Bundesbahnen laut Pallecchi «nur auf Anforderung der jeweiligen Staatsanwaltschaft heraus».

Postautos: 60 Prozent überwacht

An den grossen Postauto-Terminals Aarau, Brugg Campus und Baden sind gemäss Patrick Zingg, Leiter Region Nordschweiz bei Postauto, sind Videokameras installiert. «Die weiteren 728 Haltestellen im Aargau sind nicht überwacht», sagt Zingg. Von den insgesamt 201 Postautos, die im Aargau eingesetzt werden, sind 123 mit einem Videosystem ausgerüstet. Und der Anteil steigt, wie Zingg erläutert: «Pro Jahr nehmen wir 15 neue Postautos in Betrieb und seit einiger Zeit bestellen wir sämtliche neuen Fahrzeuge standardmässig mit einer Videoüberwachung.»

Im letzten Jahr habe die Polizei bei Postauto 28-mal wegen Videoaufzeichnungen angefragt, die sie für Ermittlungen brauchte. «Dies aber ohne direkten Zusammenhang mit einem Vorfall mit einem Postauto», wie Zingg betont. Für jene Fälle, die mit Postauto zu tun hatten, habe die Abteilung Unternehmenssicherheit der Post im Zusammenhang mit Sachbeschädigungen, Kundenanliegen und Unfällen letztes Jahr 21 Videoaufzeichnungen ausgewertet.

WSB baut Überwachung aus

Erwin Rosenast, Sprecher bei aar bus & bahn, liefert «zur Wahrung unseres Sicherheitsdispositives» nur generelle Antworten. Die meisten Stationen der Wynental- und Suhrentalbahn seien mit Videokameras ausgerüstet, ein Ausbau dieser Überwachung sei «in der Umsetzung».

Beim regionalen Transportunternehmen mit Sitz in Aarau sind laut Rosenast alle Züge und Busse mit Kameras ausgestattet. Er hält fest, auf den Anlagen des Transportunternehmens seien im vergangenen Jahr keine Gewaltdelikte verzeichnet worden. Fälle von Vandalismus gab es hingegen, diese würden konsequent angezeigt. Es komme auch vor, dass Aufnahmen von der Staatsanwaltschaft angefordert würden. In solchen Fällen stelle aar bus & bahn die Daten natürlich zur Verfügung. «Dabei geht es in der Regel um die Aufklärung von Straftaten, welche sich ausserhalb unserer Anlagen ereignet haben», erklärt Rosenast.

Marija Nikolova, Leiterin Marketing der Regionalen Verkehrsbetriebe Baden- Wettingen (RVBW), hält auf Anfrage fest: «Wir überwachen keine Haltestellen, die Verantwortung dafür liegt bei den jeweiligen Gemeinden.» Hingegen seien sämtliche Busse des Transportunternehmens schon seit vielen Jahren mit Videokameras ausgestattet.

Wie wirkungsvoll sind Kameras?

Bei der BDWM Transport AG, welche unter anderem die Bremgarten-Dietikon-Bahn betreibt, sind 15 der 18 Haltestellen zwischen Wohlen und Dietikon mit total 50 Kameras ausgerüstet. Auch in den 14 Triebzügen der Bahn sind laut René Fasel, Leiter Bahnproduktion, jeweils zehn Kameras eingebaut.