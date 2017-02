Doch es gab wohl kaum je eine Abstimmung, in der die Gemeinderesultate so weit auseinanderklaffen wie hier. Was sagt Hofmann den Gemeinden, die die Vorlagen mit bis 92,5 Prozent wuchtig abgelehnt haben? Es sei für ihn selbstverständlich, sagt er, «dass die Ergänzungsbeiträge, die Gemeinden zugute haben, die den Steuerfussdeckel in Anspruch nehmen müssen, fair berechnet werden».

Er wolle eine pragmatische Lösung. Sein Ziel sei es, mit diesen Gemeinden Lösungen im Gespräch zu finden. Das Schlimmste wäre, so Hofmann, «wenn sich einzelne Gemeinden vom neuen Finanzausgleich verschaukelt fühlten und vor Gericht gingen, wie es im Kanton Zürich passiert. Ich hoffe sehr, dass das bei uns nicht nötig wird und dass die Gemeinden sich fair und korrekt behandelt fühlen.»