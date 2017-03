In diesen Wochen, zwischen Februar bis spätestens April, entscheidet sich für die Primarschüler der sechsten Klasse, ob sie im nächsten Schuljahr in die Bezirks-, Sekundar- oder Realschule übertreten. Der Entscheid fällt auf Empfehlung der Lehrperson, was nach einem grossen Ermessensspielraum klingt.

Doch das Selektionsverfahren, dem sich die Primarschüler zu unterziehen haben, ist hart. Das mussten etwa die Eltern einer Badener Sechstklässlerin zur Kenntnis nehmen, die über alle Fächer einen Notendurchschnitt von 5,4 vorweisen kann. Damit ist sie nun wirklich keine schlechte Schülerin, ganz im Gegenteil. Trotzdem reiche es nur für die Sekundarschule, wurde ihr und den Eltern im Übertrittsgespräch beschieden. Einer Klassenkameradin wurde dagegen die Bezirksschulreife attestiert, obwohl diese nur auf einen Notendurchschnitt von 4,8 kommt.

Geht da alles mit rechten Dingen zu? Im Prinzip nicht, findet der Vater der künftigen Sekundarschülerin, der seinen Namen mit Rücksicht auf seine Tochter lieber nicht veröffentlicht haben möchte. Er verzichtet zwar darauf, die Übertrittsempfehlung bei der Schulpflege anzufechten, die bei Uneinigkeit zwischen Lehrperson und Eltern beziehungsweise Schüler angerufen werden kann. Aber trotzdem findet er es nicht in Ordnung, wie die Primarschüler mit einem «Tunnelblick» beurteilt würden, dass es einseitig so stark auf mathematisches Verständnis ankomme und zum Beispiel musische Begabungen kaum berücksichtigt würden.

4,5 in Mathe reicht nicht

Der Punkt ist der: Für einen Übertritt in die Bezirksschule werden «gute bis sehr gute» Leistungen in den Kernfächern und «überwiegend gute Leistungen» in den Erweiterungsfächern verlangt. Die Kernfächer sind Deutsch, Mathematik und Realien. Die Erweiterungsfächer Englisch, Französisch, Bewegung und Sport, bildnerisches Gestalten, Musik, textiles Werken und Werken.

Die Schülerin im Beispiel brilliert in allen Erweiterungsfächern mit einer Note von 5,5 oder noch besser. In den Kernfächern ist sie nicht etwa schwach, aber nach zwei verhauten Tests reichte es in Mathematik nicht mehr zu einer besseren Note als 4,5. Zusammen mit einer (abgerundeten) 5 in Deutsch und «nur» 4,75 in Realien ist das eben nicht mehr «gut bis sehr gut» in allen Kernfächern.