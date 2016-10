Der Naturschützer und FDP-Kandidat wartet mit einer aussergewöhnlichen Aktion auf. Unter dem Moto «Nachhaltigkeit in Form von Krähensuppe schlürfen» schenkt Johannes Jennyseine selbst gekochte Suppe ab 10 Uhr an der Badstrasse in Baden aus. 40 Krähen hat er für seine Wahlaktion verarbeitet.