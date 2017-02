Halt in der Religion?

Scheinbar habe Thomas N. in Begleitung von Aufsehern auch den internen Gottesdienst besucht. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass Kriminelle Halt in der Religion suchen, so der «Tagesanzeiger». In der Psychologie redet man in solchen Fällen von einer «Coping-Strategie», also einer Bewältigungsstrategie.