Ihr gesetzlicher Auftrag sei es, die Prämienverbilligung durchzuführen und nicht Bevorschussungen zu gewähren, heisst es bei der Versicherung. Peter M. kritisiert ausserdem die fehlende Kommunikation, er werde im Ungewissen gelassen: «Es herrscht Totenstille, das ärgert mich.» Die SVA teilt mit, man habe die Betroffenen im Februar über den aktuellen Stand informiert.

Geduldsprobe für Antragsteller

Die Verzögerungen bei den Prämienverbilligungen, für die insgesamt 308 Millionen Franken zur Verfügung stehen, erklärt die SVA in erster Linie mit dem neuen, seit Juli 2016 geltenden Gesetz. Dieses ermöglicht es Antragstellenden, bis Ende Jahr ihre Unterlagen einzureichen. Davor lief die Frist jeweils bereits am 31. Mai ab. Ausserdem sei das neue Verfahren aufwendiger, da Veränderungen der Familien-, Einkommens- und Vermögenssituation laufend berücksichtigt werden müssten. Die Folge: grösserer Aufwand.

Entlastung verspricht sich die Sozialversicherung Aargau von einer technischen Neuerung, die auf dieses Jahr eingeführt wird: Prämienverbilligung papierlos. Die Anträge werden online gestellt und bearbeitet. Damit lasse sich ein Antrag mit wenigen Klicks erledigen, verspricht die SVA (siehe Box links).

Zwar entfällt damit eine fixe Anmeldefrist, doch nach Erhalt des Codes muss die Prämienverbilligung innert sechs Wochen beantragt werden. Die Verteilung über das Jahr soll dabei helfen, die Gemeinden und Gemeindezweigstellen zu entlasten. Mit einer Geduldsprobe wie dieses Jahr müssen die Antragsteller künftig wohl nicht mehr rechnen. Jedenfalls sagt SVA-Sprecherin Elefteria Xekalakis: «Solche Verzögerungen können mit dem elektronischen Verfahren grundsätzlich ausgeschlossen werden.»

Überraschung am Telefon

Davon wird auch Peter M. profitieren, an seiner aktuellen Situation ändert dies allerdings nichts. Bei einem Anwalt erkundigte er sich bereits nach den Erfolgsaussichten, sollte er sich rechtlich für seine Ansprüche wehren. Weil das Gesetz keine konkreten Fristen nennt, stünden die Chancen eher schlecht, beschied man ihm dort. Erkundigte er sich telefonisch bei der Versicherung nach dem Stand seines Verfahrens, landete er zuweilen in einer Warteschleife. Als die «Schweiz am Wochenende» nachfragt, geht es dann plötzlich schnell. Die SVA bietet ihm am Donnerstagnachmittag ein Telefongespräch mit dem zuständigen Bereichsleiter an.

Dabei kommt Überraschendes zutage: Der Antrag von Peter M. wurde nicht Opfer der Verzögerung, sondern schlicht eines Fehlers beim Erfassen im Computersystem. Fälschlicherweise wurde M.s Fall als erledigt aufgeführt, obwohl weder ein Schreiben an ihn noch an seine Krankenkasse verschickt worden war. Weil diese nichts vom Anspruch auf Prämienverbilligung wusste, verschickte sie die vollen Rechnungen. Damit ist das Rätsel gelöst, bald erhält Peter M. sein Geld zurück. Die SVA hat prompt reagiert. Sprecherin Elefteria Xekalakis sagt, die Verfügung sei inzwischen bereits verschickt worden. «Berechtigte sollen zu ihrem Anspruch auf Prämienverbilligung kommen. Deshalb ist es wichtig, dass sich Betroffene bei uns melden.»

Ganz verraucht ist der Ärger bei Peter M. noch nicht: «Ich bin schlicht vergessen gegangen. Dass alles an einem so kleinen Faden hängt, ist ärgerlich.» Sein Fazit: «Ein Happy End mit schalem Beigeschmack.»