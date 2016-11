Im Kanton Aargau ging es nebst Regierungswahl und Atomausstieg am Sonntag um vier Vorlagen von Regierung und Parlament, die der Gesundung der Staatsfinanzen dienen sollten. Zwei Vorlagen wurden gutgeheissen, zwei abgelehnt.

Ja sagte der Souverän zur Begrenzung des Pendlerabzugs und zur Änderung des Wassernutzungsgesetzes. Den höheren Vermögensverzehr für IV-Rentnerinnen und Rentner im Heim, die Ergänzungsleistungen beziehen, sowie die Abschaffung des Berufswahljahrs lehnte das Stimmvolk ab.

Die Begrenzung des Pendlerabzugs auf 7000 Franken wurde mit satten 61 Prozent Ja-Stimmen gutgeheissen. Am deutlichsten fiel die Zustimmung in den eher städtisch geprägten Bezirken Aarau und Baden aus, vergleichsweise knapp in ländlichen Bezirken, vorab in Laufenburg und Zurzach.