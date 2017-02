Sie standen mit den Nummern 7 und 8 am Ende aller Vorlagen, und das war durchaus symbolisch. Die beiden Volksbegehren «Arbeit und Weiterbildung für alle!» und «Chancen für Kinder – Zusammen gegen Familienarmut» gingen doppelt unter. Im Abstimmungskampf fanden sie kaum Beachtung, weil Steuerreform, Einbürgerung, Lehrplan 21 und Finanzausgleich dominierten. Und am Abstimmungssonntag erlitten sie auch an der Urne Schiffbruch.