In der vergangenen Woche sorgte der Entscheid des Kantons für rote Köpfe: Die Keba Aarau muss um 16.30 Uhr schliessen. Dutzende Einsprecher aus dem Quartier haben diese Teilschliessung bewirkt.

Der Montag hätte der erste Tag sein sollen, wo diese Regelung in Kraft tritt. Eine Last-Minute-Sonderbewilligung der Gemeinde Suhr verhindert dies aber nun. Die Eiskunstläufer dürfen am Montag- und Donnerstagabend bis um 20.30 Uhr trainieren. Diese Sonderbewilligung gilt bis am 5. März.