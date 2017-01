Auffällig: Auf gewissen Strassen gelangt man seit Baustellenstart mit dem Auto schneller zum Schulhausplatz. So beträgt der Zeitgewinn auf der Strecke Turgi-Baden sowohl am Morgen als auch am Abend rund 20 Prozent oder ein bis zwei Minuten. Tagsüber beschränken sich die baustellenbedingten Fahrzeitverlängerungen fast ausschliesslich auf die Strecken von der Mellingerstrasse sowie von der Neuenhoferstrasse jeweils zum Schulhausplatz.

Weitere überraschende Erkenntnis: Wer die Stadt am Morgen verlässt, muss für seine Fahrt im Mittel nicht mehr Zeit einberechnen als früher. Abends jedoch hat sich die Reisezeit beispielsweise in Richtung Untersiggenthal sowie auch Turgi etwas verlängert.

Trotz dieser Zahlen, die auf eine moderate Zunahme der Reisezeiten schliessen lassen, hat in den vergangenen Monaten wohl schon jeder Autofahrer eine besonders lange Fahrt ins Stadtzentrum hinter sich. Frank Rüede erklärt: «Auf einzelnen Strecken gibt es grössere Schwankungen als vorher. In Ausnahmefällen kann eine Fahrt auf der Mellingerstrasse stadteinwärts doppelt so lange dauern.» Ursache solche Verkehrsüberlastungen ist aber nicht nur die Baustelle, sondern beispielsweise auch die nahe Lage der Autobahn. «Ein Unfall im Gubrist kann auf den Verkehr in der Region Baden mehr Einfluss haben als die Baustelle.»

Parkplätze gut besetzt

Die Fahrzeitvergleiche allein genügen allerdings nicht, um präzise Aussagen über die Veränderung der Verkehrssituation zu machen. Gemessen wurde auch die Verkehrsmenge auf allen Kantonsstrassen in und aus der Stadt – sie hat seit Baubeginn nicht abgenommen. Das heisst: Es fahren gleich viele Autos durch oder in die Stadt wie vor der Baustellenzeit, durchschnittlich beträgt die Zahl pro Tag 101 600. Aus Sicht der Verkehrsplaner eine erfreuliche Erkenntnis: «Ziel des neuen Verkehrsregimes war es, dass die Menschen trotz Baustelle den Weg in die Stadt suchen.»

Allerdings hat es eine Verschiebung von der Mellingerstrasse und der Wettinger Landstrasse (Wettingen) auf andere Achsen gegeben. So verzeichnet beispielsweise die Achse Ennetbaden–Obersiggenthal eine Verkehrszunahme.

Ein weiteres Indiz dafür, dass Auswirkungen der Grossbaustelle nicht so gross waren wie befürchtet: Die Parkhäuser in der Innenstadt sind rund 6 Prozent tiefer belegt als vor dem Schulhausplatzumbau – diese Zahl entspricht ziemlich genau dem weggefallenen Angebot der Tunnelgarage, die vor einem Jahr geschlossen wurde. Die öffentlichen Aussenparkplätze sind seit Baubeginn gar 8 Prozent besser belegt als vorher.