Die geladenen Gäste, die meisten zwar prominent, aber nicht aus dem Aargau, erlebten auf der improvisierten Bühne im Kunsthaus einen Schnelldurchlauf durch aargauisches Kulturschaffen: Max Lässer durfte zeigen, warum sein «Überlandorchester» die Kenner begeistert. Der Wohler Kantichor sang eine Version von «Im Aargäu sind zwöi Liebi», die unter die Haut ging; das Kammermusikensemble «Chaarts» spielte Mendelssohn Bartholdy. Dann zum Abschluss des ersten, offiziellen Teils sangen Kantichor und Gästeschwarm, akkurat eingestimmt von «Chaarts», gemeinsam die Nationalhymne. Das tönte voll und laut, ging ins Herz und gab da und dort feuchte Augen.

Reise durch den Nebel

Doch viel Zeit blieb nicht; es folgte die Reise ins Freiamt. Der Extrazug wartete bereits; und da, wie schon erwähnt, Merenschwand keinen Bahnhof hat, ging die Reise vorerst bis Muri. Und weil sich die Freiämter kein Fest entgehen lassen wollen, erfuhr Doris Leuthard in Muri das, was man einen «grossen Bahnhof» nennt: Die Musik spielte, die Bevölkerung feierte und gratulierte, dazu gab es Glühwein und Speckbrötli; Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger sagte selbstbewusst, das Freiamt habe wohl das Seinige dazu beigetragen, dass die Bundespräsidentin so geworden sei, wie sie eben ist. Die Gefeierte wandte sich an die Freiämter und bestätigte, im Freiamt sei man halt weit weg von Aarau; «wir tun hier, was uns gefällt».

Nach dem Murianer Intermezzo stiegen die Gäste in weisse Busse und weiter ging die Reise durch den dichten Freiämter Nebel nach Merenschwand. Doris Leuthard nahm es gelassen: «Lieber Nebel in der Atmosphäre als vernebelt politisieren», sagte sie.