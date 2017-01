Rund 200 Gäste kamen zu der öffentlichen Veranstaltung, viele von ihnen selbst Unternehmer. Gastgeber Schoop sagte es gleich zu Beginn in seiner Begrüssungsrede: «Es geht um die Wurst bei dieser Abstimmung.» Und er fügte hinzu, was wohl die meisten Stimmbürger denken: «Diese Vorlage ist komplex. Äusserst komplex.» Der Abend sollte etwas Licht in die Niederungen der USR III bringen.

Zumindest teilweise gelang das Bundesrat Schneider-Ammann mit seinem Referat. Er, der bis zu seiner Wahl in die Landesregierung selbst ein Maschinenbauunternehmen führte, sagte, es sei fantastisch, wieder einmal in so eine Werkhalle zu kommen: «Das geht mir nahe, da rieche ich Stallgeruch.» Zur Abstimmung erklärte Schneider-Ammann, das oberste Ziel müsse sein, dass die Schweiz (quasi-) vollbeschäftigt bleibe: «Wenn wir das schaffen, haben wir unsere Hausaufgaben gemacht.» Die Bundesverwaltung habe lange daran gearbeitet, dass die Vorlage ausbalanciert sei und dass damit der Wirtschaftsstandort Schweiz attraktiv bleiben könne.

Schneider-Ammann sagte weiter, man müsse die unsichere Lage Europas und der Welt bedenken. Es seien ernsthafte Herausforderungen, die mit dem Brexit und Präsident Trump auch auf die Schweiz zukämen. Man müsse gute Bedingungen für internationale Unternehmen in der Schweiz schaffen. Dazu würden nicht nur die Steuern zählen, sondern auch gut ausgebildete und fleissige Leute und vor allem eine geordnete Gesellschaft. Und dafür ausschlaggebend sei, dass quasi Vollbeschäftigung im Land herrsche. Schneider-Ammann erzählte auch vom Deal seines eigenen Unternehmens mit dem Kanton Bern. Dank erleichterten Steuerbedingungen sei genügend Geld in der Firma geblieben, um die Arbeitsplätze zu erhalten.

«Falsche Fakten» auch im Aargau

az-Redaktor Fabian Hägler leitete das anschliessende Podiumsgespräch. Auf der Befürworterseite diskutierten Petra Gössi, Präsidentin der FDP Schweiz, und Peter A. Gehler, Geschäftsleiter des Pharmaparks Siegfried in Zofingen; auf der Gegnerseite Katharina Prelicz-Huber, Präsidentin des Schweizerischen Verbandes des Personals öffentlicher Dienste (VPOD), und der Badener Nationalrat Jonas Fricker (Grüne). Die Fronten waren klar, das Publikum mehrheitlich auf der Befürworterseite.

Es ging vor allem darum, wie hoch die Steuerausfälle nach einem Ja zur USR III sein würden: 3 Milliarden Franken, wie vom Bund prognostiziert, oder noch viel höher? Gössi, Prelicz-Huber und Fricker warfen sich gegenseitig vor, mit falschen Fakten zu argumentieren. Fricker sagte, er lehne die USR III nicht grundsätzlich ab, aber in dieser Form. Für ihn sei matchentscheidend, dass es in der Vorlage keine Gegenfinanzierung gebe. Er schlug eine Finanztransaktionssteuer vor, auch wenn er wisse, dass das unrealistisch sei. Die Vorlage diene nicht den einheimischen KMU, sondern allein den grossen internationalen Unternehmen.

Als Abschiedsgeschenk gab es für alle Gäste ein metallenes Wurstbratgerät frisch ab Spenglerei – damit sie nicht vergessen: Bei dieser Abstimmung geht es um die Wurst . Und für den Bundesrat gab es sogar noch einen Cervelat und eine Tube Senf auf den Heimweg nach Bern.