Ziemlich verärgert hatte hingegen Untersiggenthals Gemeindeammann Marlène Koller (SVP) auf den Entscheid der Schulleitung reagiert. «Mit ein wenig Engagement und gutem Willen wäre es problemlos möglich gewesen, zumindest den Räbeliechtli-Umzug zu verschieben.»

Doch vermutlich hätten die Lehrerinnen und Lehrer diese Möglichkeit gar nie ins Auge gefasst: «Ich könnte mir vorstellen, dass sie die Gelegenheit nutzten, um auf ihre Interessen aufmerksam zu machen», so Koller. Die Schulleiterin beteuerte, der Absage-Entscheid sei alles andere als leicht gefallen. Den Umzug zu verschieben, sei nicht möglich.

Nun findet der Anlass also doch noch statt. Besammlung ist am 8. November um 17.30 Uhr vor dem Schulhaus A. Bei Problemen beim Schnitzen oder mit der Kerze wird den Kindern dort ab 17 Uhr geholfen. Anschliessend an den Umzug gibt es Lebkuchen und warmen Tee.