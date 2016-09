Im Umweltrating von vier Aargauer Umweltorganisationen schneiden die Parteien Grüne, SP und GLP gut ab. CVP und BDP und vor allem FDP, EDU und SVP haben gemäss der Auswertung in den vergangenen vier Jahren im Grossen Rat mehrheitlich gegen die Umwelt gestimmt.

CVP und BDP entschieden sich in zwei Drittel der Abstimmungen gegen die Umwelt, FDP, EDU und SVP in drei Vierteln der Fälle. Zu diesem Schluss kommt eine Auswertung der Umweltorganisationen BirdLife, WWF, VCS und NWA (Nie wieder Atomkraftwerke).

Das grüne Mäntelchen

Auch wenn sich diese Parteien zuweilen das grüne Mäntelchen umhängen wollten, beschränke sich das umweltfreundliche Verhalten auf einige wenige Personen, die von der Parteimehrheit abweichen würden, heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch.

Die EVP, die auf nationaler Ebene zu den umweltfreundlichen Parteien gehöre, falle im Aargau stark ab und stimme nur bei jeder zweiten Vorlage für die Umwelt. Bei der CVP sei die parteiinterne Bandbreite am grössten; auf Platz zwei liege die FDP.