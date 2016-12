Regierungsrat Stephan Attiger, Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), will vor einer Stellungnahme die Rückmeldungen der Gemeinden abwarten. «Der Regierungsrat hat Mitte November eine Orientierungsversammlung durchgeführt, damit die Gemeinden eine möglichst fundierte Stellungnahme erarbeiten können», sagt BVU-Sprecher Giovanni Leardini.

Der Regierungsrat werde alle Eingaben sammeln und danach die offizielle Stellungnahme des Kantons bis Ende Januar verfassen. Dies sei besser, als sich frühzeitig und ohne Absprache mit den Gemeinden auf einen Standpunkt festzusetzen, sagt Leardini weiter. Auch der dringliche Vorstoss im Grossen Rat werde bei der Stellungnahme des Regierungsrates berücksichtigt.

Das Problem verschlafen?

Haben die Ostaargauer den drohenden zusätzlichen Lärm schlicht verschlafen? In mehreren Gemeinderäten wurde das Problem besprochen, in der Bevölkerung ist der Widerstand bisher gering.

Die Vereinigung für erträglichen Fluglärm Baden-Wettingen schrieb schon Mitte November in einem offenen Brief an Regierungsrat Attiger und an den Wettinger Gemeinderat: «Diese Verlagerung des Fluglärms aus dem Kanton Zürich in den Ostaargau ist keinesfalls zu tolerieren. Zumal daraus kein Sicherheitsgewinn für den Flugverkehr resultiert.» Im neuen Vorstoss heisst es, Fliegen sei für breite Bevölkerungsschichten zu einer erschwinglichen Reiseform geworden. Man stehe dazu, dass deshalb auch der Aargau seinen Anteil am An- und Abflugregime zu tragen habe.