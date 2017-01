Der aktuelle Betrugsfall bei Manor in Baden weckt Erinnerungen an den Skandal bei Carna Grischa. Der Bündner Fleischproduzent hatte zwischen 2009 und 2013 Geflügel- und Rindfleisch verkauft, das als Schweizer Fleisch ausgegeben wurde, in Wahrheit aber ausländischer Herkunft war. Zudem wurden gewisse Waren als Frischfleisch deklariert, obschon sie mit Tiefkühlprodukten vermischt worden waren. Auch Aargauer Hotels und Restaurants waren damals unter den Abnehmern.