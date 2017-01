Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre provisorischen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 publiziert. Demnach kann sie an Bund und Kantone voraussichtlich nicht nur eine, sondern gar 1,5 Milliarden Franken Gewinn ausschütten. Der Aargau erhält davon 52,4 (Anteil von 1 Milliarde) plus voraussichtlich 26,2 Millionen Franken (Anteil aus der zusätzlichen halben Milliarde), zusammen also 78,6 Millionen Franken.

Was macht der Kanton damit? Mit einer regulären Gewinnausschüttung (52,4 Millionen Franken) hat er gerechnet. Diese Summe ist laut Peter Reimann, Leiter der kantonalen Finanzverwaltung, im Budget 2017 längst einkalkuliert. Nun resultierte aber in den Budgetberatungen des Grossen Rates (die Regierung hatte ein ausgeglichenes Budget vorgelegt) ein Defizit von 27,5 Millionen Franken.