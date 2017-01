Beim BKS reagiert man gelassen: «Das Departement ist grundsätzlich interessiert an einer sachlichen transparenten Information. Deshalb stellt es bei Bedarf vorhandene Informationsmaterialien und Dokumente zur Verfügung», erklärt Simone Strub, Leiterin Kommunikation beim Bildungsdepartement. Das BKS nehme aber keinerlei Einfluss auf die Verlautbarungen des Schulleiterverbandes. Und den Schulen sei es freigestellt, ob sie dem Aufruf folgen wollten oder nicht.

Doch nicht abschliessend?

Auch auf inhaltlicher Ebene war das Komitee aktiv. Gegner der Initiative kritisieren, dass die Aufzählung der Fächer, welche die Initiative im neuen Paragrafen 13 des Schulgesetzes vorsieht, abschliessend sei. Fächeranpassungen, die wegen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Veränderungen immer wieder nötig sind, wären nur noch über eine Gesetzesänderung möglich, was jedes Mal einen langwierigen und teuren Prozess bedingen würde.

Stimme gar nicht, verkündet das Komitee nun. Staatsrechtsprofessor Rainer Schweizer von der Universität St. Gallen komme in einer Stellungnahme zum Schluss, «dass die neue Bestimmung im Blick auf allfällige Ergänzungen des Fächerkanons keine abschliessende Regelung enthält». Damit sei ein Hauptargument der Initiativgegner klar widerlegt. «Das BKS hat von Anfang an falsch informiert und versucht, die Initiative zu verunglimpfen», so Roca.

Auch Erziehungsrat lehnt ab

Der Erziehungsrat des Kantons hat sich gestern öffentlich zu Wort gemeldet. Das ist unüblich. In der Regel arbeitet der Erziehungsrat als beratendes Gremium im Hintergrund. «Die Initiative ist irreführend. Sie suggeriert, es gehe um die Verhinderung des Lehrplans 21. Das stimmt aber nicht. Es geht um die Änderung von Paragraf 13 des Schulgesetzes», sagte Edgar Kohler, Vizepräsident des Erziehungsrates. Man sei an die Öffentlichkeit getreten, weil man besorgt sei. Denn die Initiative schade der Volksschule und würde den Aargau ins bildungspolitische Abseits befördern. Der Erziehungsrat lehne deshalb die Initiative einstimmig ab.

Vize-Präsident Kohler ist Schulleiter in Lenzburg. Er findet es legitim, dass die Schulen für ihre Anliegen kämpfen. Dennoch wird er den Musterbrief gegen die Initiative nicht an die Eltern seiner Schüler verschicken. Dafür findet an seiner Schule eine Informationsveranstaltung mit Befürwortern und Gegnern statt.

Lehrplan 21 – der richtige Weg in die Zukunft der Bildung im Aargau? Podium heute Dienstag, 19.30 Uhr, im Chappelehofsaal Wohlen