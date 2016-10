Wie definiert sich der Bedarf?

So weit, so gut. Nur: Was heisst eigentlich «bedarfsgerecht»? Um dem umstrittenen Kinderbetreuungsgesetz in der parlamentarischen Beratung eine Chance zu geben, hat man es sehr knapp und mit einem möglichst grossen Handlungsspielraum für die Gemeinden gehalten und auch diese Frage offen gelassen. Die Gemeindebehörden bestimmen selbst, was für die Eltern in ihrem Dorf «bedarfsgerecht» ist.

Der nun vorliegende Leitfaden gibt wohl Empfehlungen zum Vorgehen bei der Bedarfserhebung. Er liefert zum Beispiel einen sechsseitigen Musterfragebogen mit, der an alle Eltern verschickt werden könnte: Wie viele Kinder in welchem Alter, werden sie neben den Eltern von anderen Verwandten betreut, Interesse an ausserfamiliären Betreuungsplätzen, monatlich verfügbares Haushalteinkommen, Beurteilung des vorhandenen Angebots an Tagesstrukturen?