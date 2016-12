Der Kanton Aargau hält hinter dem Kanton Zürich die zweitgrösste Beteiligung an der Axpo. 28 Prozent sind es insgesamt, 14 direkt und 14 über das Kantonswerk AEW Energie AG. Auch künftig soll die Axpo Holding AG zu 100 Prozent in öffentlicher Hand bleiben. Gleichzeitig will der Konzern mit der Gründung der Tochterfirma Axpo Solutions aber die Tür für private Investoren öffnen, wie er diese Woche gleichzeitig mit den enttäuschenden Jahreszahlen bekannt gab. In die neue Tochterfirma sollen vor allem rentable Geschäftszweige verlegt werden, etwa die neuen Erneuerbaren, aber auch Teile der Wasserkraft. Unter anderem für das Atomgeschäft wird derweil die Axpo Power geschaffen, die zu 100 Prozent Teil der Axpo Holding bleibt.

Investoren können bei der Axpo Solutions voraussichtlich im Jahr 2019 einsteigen. Die Mehrheit der Tochterfirma soll jedoch in Händen der Axpo Holding bleiben, und deren Besitzer - also auch der Aargau - geniessen bei einer allfälligen Kapitalaufstockung ein Vorzugsrecht. Wird der Kanton dieses nutzen? «Wir sind sehr interessiert, allenfalls direkt oder indirekt über das Kantonswerk Beteiligungen zu zeichnen», sagte dazu Baudirektor Stephan Attiger nach Bekanntgabe der Pläne an einer Medienkonferenz. Noch sei aber nichts entschieden. «Die Diskussion steht ganz am Anfang».

Bürgerlicher Widerstand

In seiner eigenen Partei scheint die Meinungsbildung allerdings schon ziemliche weit fortgeschritten zu sein. «Die FDP Aargau warnt davor, weitere Staatsbeteiligungen aufzubauen und wird sich dagegen wehren», teilte sie nach Bekanntgabe der Axpo-Pläne mit. Man habe schon immer vor Staatsbeteiligungen in Bereichen gewarnt, in denen die Aufgaben durch private Unternehmen erfüllt werden könnten: «Schnell kann aus Goldeseln ein unschätzbares Risiko für die Steuerzahler werden.»