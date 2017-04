Die Amag hat sich für einen neuen Hauptsitz-Standort entschieden: Der Schweizer Autohändler und -importeur wird im dritten Quartal 2019 nach Cham im Kanton Zug ziehen. Das teilte der Konzern am Mittwoch mit.

In unmittelbarer Nähe der Amag in Zug sollen vier geplante Gebäude mit 23'000 Quadratmetern Platz für die rund 900 Personen schaffen, die dereinst am neuen Standort in Cham arbeiten werden. Die Überbauung «Helix» soll in zwei Etappen realisiert werden. Die Bürogebäude der ersten Bauetappe will die Amag langfristig mieten.