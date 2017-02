Im November 2015 hat der Grosse Rat auf Antrag der Regierung nach hartem Ringen den Eigenmietwert (siehe Box unten) per 1. Januar 2016 so nach oben angepasst, dass er wieder den vom Bundesgericht verlangten 60 Prozent einer Marktmiete entspricht.

Dieser Entscheid, der dem Kanton 14 und den Gemeinden 13,3 Millionen Franken Mehreinnahmen bringt, löste heftige Reaktionen aus. Über 6000 Personen unterstützten eine von Rentner Walter Richner aus Benzenschwil lancierte Petition, um den Entscheid rückgängig zu machen. Das Parlament lehnte dies ab. Aus der Petition erwuchs immerhin ein Postulat zur Prüfung einer Härtefallregelung für gewisse Eigentümer, das derzeit von der Regierung bearbeitet wird.

Doch jetzt ist es soweit: In diesen Tagen verliessen rund 166'000 Briefe an rund 140 000 Empfänger zur Anpassung der Eigenmietwerte das kantonale Steueramt. Wobei laut Steueramtschef Dave Siegrist folgende Regel gilt: Ein Ehepaar mit gemeinsamem Eigentum hat nur einen Brief erhalten.