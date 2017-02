Nun regt sich auch aus der Bevölkerung Widerstand gegen die erste fixe Radarfalle im Kanton: Tim Voser hat eine Petition lanciert gegen die umstrittene stationäre Verkehrsüberwachungsanlage an der Gstühl-Kreuzung in Baden. Bis am Dienstagnachmittag hatte sein Anliegen bereits 185 Unterstützer. «Ich war empört, als ich davon hörte, dass die Stadt als erste im Kanton ein Tabu brechen und einen fixen Blitzkasten installieren will», sagt der Kantischüler. Denn der Blechpolizist erfasst Autofahrer, die zu schnell oder bei Rot über die Kreuzung rasen. Bis jetzt gibt es im Aargau nur Blitzer, die Autofahrer registrieren, welche ein Fahrverbot missachten.

Voser befürchtet, dass mit dem Blechpolizisten in Baden auch in anderen Gemeinden die Hemmschwelle sinkt, eine fixe Radarfalle zu installieren. «Und das nur, um die eigene Kasse zu füllen», ist der 18-Jährige überzeugt. Denn für ihn ist klar, dass die Stadt keinen triftigen sicherheitspolitischen Grund für diese Massnahme hat: «Auf der Gstühl-Kreuzung gibt es kaum Unfälle.» Gezielte mobile Kontrollen würden viel mehr bringen, sagt der Jungpolitiker aus Neuenhof, der für die Jungfreisinnigen im Vorstand des Jugendparlamentes sitzt. Sein Ziel ist es, den fixen Blitzkasten zu verhindern. Oder aber die Stadt dazu zu bewegen, den Blechpolizisten nur ausserhalb der Stosszeiten zu betreiben. «Denn gerade in stressigen Zeiten kann es auch dem aufmerksamsten Autofahrer passieren, dass er mal zu schnell oder bei Rot über die Kreuzung fährt.» Es sei eine Frechheit, nicht nur die Autofahrer, sondern den motorisierten Verkehr allgemein auf diese Weise auszunutzen und zur Kasse zu bitten.