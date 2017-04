Auf dem Bahnhofplatz in Aarau haben sich am Mittwochnachmittag rund 120 Schülerinnen und Schüler eingefunden, um gemeinsam gegen den Bildungsabbau zu demonstrieren. Die Organisatorin Tiziana Nauer, Schülerin an der Kantonsschule Wohlen, begrüsste die Anwesenden um kurz nach 13.15 Uhr. Sie sagte, man wolle ein Zeichen für ihre Kollegen in Luzern und der restlichen Schweiz setzen, die ebenfalls unter dem Sparhammer zu leiden hätten.

Gleichzeitig und kurz nach der Kundgebung in Aarau fanden auch Demonstrationen in anderen Schweizer Städten statt. Das Motto "KeLoscht" wurde im Luzerner Dialekt für sämtliche Kundgebungen ausgewählt, weil die Mittelschüler aus Luzern die Idee zur Schüler-Demo hatten.