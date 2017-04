Für Zürcher sehr attraktiv

Mit Riesenabstand stammen am meisten Binnen-Zuwanderer aus dem Kanton Zürich. Der Hauptgrund für diese Zuzüge ist augenscheinlich das tiefere Immobilienpreisniveau im Aargau und dessen gute verkehrstechnische Erreichbarkeit. Rund zwei Drittel des Zuzugs im Aargau stammt aus anderen Kantonen – wovon etwas mehr als ein Drittel Ausländer. Und mehr als ein Drittel aller Zuwanderer überhaupt reist direkt aus anderen Ländern ein.

Viele Deutsche kehren zurück

Das kantonale Monitoring zeigt: Knapp jeder vierte ausländische Zuwanderer kommt aus Deutschland. Schaut man einige Jahre zurück, sinkt ihr Anteil allerdings: 2011 wanderten 2517 Menschen direkt aus Deutschland ein, 2015 noch 2028. Die Gründe liegen darin, dass sich die Arbeitsmarktsituation in Deutschland massiv verbessert hat, und dass die Behörden gerade im süddeutschen Raum inzwischen sogar aktiv die Abwanderung von Spitzenkräften (Ärzte etc.) in die Schweiz und andere Länder zu verhindern versuchen, beziehungsweise sich um Rückwanderer bemühen.

Offensichtlich mit Erfolg: Inzwischen kehren nämlich dreimal so viel Deutsche wie noch 2011 dem Aargau den Rücken und gehen nach Hause zurück. 2015 war mit 1237 Personen gar ein neuer Rekord an Rückwanderern festzustellen. Gründe können Enttäuschung über die Schweiz und Animositäten ihnen gegenüber, aber auch die bessere Arbeitsmarktsituation in Deutschland oder eine Stelle in einem anderen Kanton sein. Andri Gieré betont aber, dass unter dem Strich immer noch mehr Deutsche zu- als abwandern. «Ersetzt» werden diese Rückwanderer vorab durch Italiener, für die die Schweiz und der Aargau in der aktuellen Krisenzeit ihrer Heimat wieder deutlich an Anziehungskraft gewonnen haben. Natürlich wandern auch Schweizer nach Deutschland aus. Es sind über die letzten Jahre zwischen 235 und 279 Personen jährlich.

Noch etwas hat sich in den Wanderungsbewegungen verändert. Noch 2011 und ganz knapp auch noch 2012 wanderten mehr Schweizerinnen und Schweizer als Ausländer in den Aargau ein. Seither hat sich das Verhältnis umgekehrt. Es sind jetzt mehrheitlich Menschen mit ausländischen Pässen, die in den Aargau zuwandern – sei es aus anderen Ländern oder aus anderen Kantonen.